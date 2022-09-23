المتحدث باسم الكرملين: المؤلفات الموهوبة عن أبطال العملية الخاصة تستحق تقديرا عاليا

يرى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القصائد والأغنيات الموهوبة عن أبطال العملية العسكرية الخاصة تستحق تقديرا عاليا.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقد يوم 22 سبتمبر حيث وجهّ إليه أحد الصحفيين الروس سؤالا عن مؤلفات الثقافة العسكرية الحالية، فقال بيسكوف إن تلك المؤلفات هي جزء من الثقافة العامة.

يذكر أن العملية العسكرية الخاصة جعلت الفنانين والأدباء الروس يُصدرون العديد من الروايات والقصائد والأغنيات التي تسلّط الضوء على أبطالها.

ومن أهمها كتاب "البعض لن يدخل الجنة" بقلم الكاتب والسياسي الروسي المعروف والمشارك في الدفاع عن دونيتسك زاخار بريليبين، ويروي الكتاب قصة الرجال الذين حاربوا معه جنبا إلى جنب مع نظام كييف في جمهورية دونيتسك.

ومن الأغنيات المعروفة أغنية "إسبارطة" عن القائد الأسطوري الراحل لكتيبة "إسبارطة" في جيش دونيتسك وأغنية "النجوم السوداء لدونباس" المؤلفة على شكل ألحان "الريب" من توليف الفنان فيس فيتاليس.

وهناك كذلك القصيدة المشهورة للشاعر دميتري ميلنيكوف "ماريوبول" عن أبطال معركة ماريوبول في جنوب دونباس في ربيع عام 2022.

المصدر: تاس