مهرجان دراما في مصر يشهد ظهور ممثلين اختفوا منذ مدة طويلة

انطلق مهرجان القاهرة للدراما يوم أمس في دورته الأولى برئاسة يحيي الفخراني في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث تم تكريم عدد كبير من الفنانين.

وكرم المهرجان مجموعة من رواد الدراما بجائزة الإبداع على مشوارهم الدرامي الرائع، ومنهم صلاح السعدني الذي لم يكن حاضرًا المهرجان والكاتب محمد جلال عبد القوي، والمخرج جمال عبد الحميد، بالاضافة الى كل من إلهام شاهين، سميحة أيوب، صفية العمري، ليلى علوي، محسن محي الدين، نادية الجندي، نبيلة عبيد، ويسرا.

و كرم المهرجان أبطال مسلسل "الاختيار" وجميع القائمين عليه، بالاضافة إلى مسلسل "العائدون" وصنّاعه على جهودهم المبذولة لتسليط الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر ودور الدولة المصرية في مجابهة الإرهاب.

وحصلت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، على جائزة أفضل مخرجة، بينما حصلت الفنانة رحمة أحمد على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

وحصل الفنان نور النبوي على جائزة أفضل ممثل صاعد، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لدور ثان للفنانة ندى موسى، أما جائزة أفضل ممثل لدور ثان فذهبت للممثل رياض الخولي عن دوره فى جزيرة غمام.

وجائزة أفضل مسلسل كوميدي "راجعين يا هوى"، وجائزة أفضل ممثلة منة شلبي عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، وحصل الفنان أحمد أمين على جائزة أفضل ممثل، وذهبت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لمسلسل جزيرة غمام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية