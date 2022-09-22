مصر.. هجوم على الفنانة صابرين بسبب موقف محرج مع يحيى الفخراني (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية صابرين، جدلا واسعا خلال تقديمها لمهرجان القاهرة للدراما، وذلك بسبب موقف محرج مع الفنان يحيى الفخراني.

وبدأ الأمر عندما طلب يحيى الفخراني من صابرين مساعدته في تسليم الجوائز للفنانين وأخذ العكاز الخاص به، لترد عليه صابرين أمام الحاضرين، قائلة: شغالة عنده.

وانتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف صابرين مع الفنان يحيى الفخراني، كما انتقدها البعض بسبب طريقتها في تقديم المهرجان بـ المصطنعة والمبالغ فيها، وكتب أحد المتابعين: أيه المشكلة لما تساعد الناس يعني؟ إيه اللي شغالة عندك دي؟.

كما كتبت إحدى المتابعات على موقع فيسبوك: هو ليه مش كل فنان شاب يقدم الجائزة لـ فنان آخر من الجيل الأكبر.. هتبقى شكلها ألطف من صابرين.

المصدر: RT + القاهرة 24