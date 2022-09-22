الفنانون الهنود يقدّمون ألحانا صوفية محلية في المهرجان الاثني الروسي الهندي بسيبيريا

سيقام المهرجان الاثني الروسي الهندي لأول مرة في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا في الفترة ما بين 25 و29 سبتمبر الجاري.

وقد حضر إلى المهرجان مشاركون يمثلون 4 أقاليم في سيبيريا واستضاف المهرجان كذلك الفنانين القادمين من الهند.

أفاد بذلك القائم بأعمال وزير الثقافة في محافظة نوفوسبيرسك، يوري زيمنياكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن "الغاية من إقامة المهرجان هي إنشاء ساحة إبداعية تمكّن الضيوف والمشاركين من الاطلاع على الحضارات والثقافات لمختلف الشعوب. وأضاف إن اتحاد "نجوم سيبيريا" الإبداعي لدعم المواهب الفتية في مجال الثقافة والفن ومنظمة "نوفيكس" غير الحكومية توليا تنظيم المهرجان.

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وسيقدم الفنانون من إقليم كراسنويارسك ومحافظتي إركوتسك ونوفوسبيرسك وجمهورية بورياتيا الروسية إبداعاتهم في مجال الفولكلور والرقص الشعبي والطقوس القومية المسرحية والعرض الموسيقي.

وحضر إلى المهرجان لأول مرة الضيوف من الهند، ومن بينهم، شريرانغا كريشنان، الحائز لقب "الصوت الفتي لـ"بوليوود" الذي سيقدّم أغنيات من الأفلام الهندية المشهورة والألحان الهندية والصوفية المحلية.

وأشار، يوري زيمنياكوف إلى أن هذا المشروع سيكون جسرا ثقافيا على طريق تعزيز العلاقات بين روسيا والهند.

المصدر: تاس