إيطاليون يتضامنون مع روسيا ويطلقون حملة "كاتيوشا" الموسيقية

قرر بعض الإيطاليين الإعلان عن تضامنهم مع روسيا، ونظموا حملة عبر الإنترنت سجّلوا فيها مقاطع فيديو وهم يؤدون أغنية "كاتيوشا" السوفيتية الشهيرة.

وتبعا لقناة RT الروسية فإن التسجيلات التي ضمت غناء وعزفا للحن "كاتيوشا" على الآلات الموسيقية تولى جمعها Vincenzo Lorusso مؤسس قناة Donbass italia على "تليغرام".

وأشارت القناة إلى "أن موطني إيطاليا قرروا إظهار حبهم لروسيا بهذه الطريقة، ومعارضتهم أي شكل من أشكال التمييز، وخصوصا أن أغنية كاتيوشا الشهيرة حُظر أداؤها في لاتفيا سابقا".

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وتعتبر "كاتيوشا" التي لحّنها ماتفيي بلانتير وكتبها الشاعر ميخائل إيساكوفسكي، من أشهر الأغنيات التي كان يرددها الجنود والضباط السوفييت أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، وتحكي كلمات هذه الأغنية قصة فتاة تنتظر حبيبها ليعود من الحرب أثناء خدمته العسكرية لبلاده.

المصدر: RT