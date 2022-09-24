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روسيا تقترح على يريفان رقمنة أفلام أرمنية قديمة تم تصويرها في العصر السوفيتي

الثقافة والفن

روسيا تقترح على يريفان رقمنة أفلام أرمنية قديمة تم تصويرها في العصر السوفيتي
csdfmuseum.ru
مؤسسة "غوس فيلموفوند" السينمائية الروسية
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أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة يريفان في رقمنة الأفلام الأرمنية التي تعود إلى العصر السوفيتي والتي تحفظ حاليا في أرشيف مؤسسة "غوس فيلموفوند" الروسية.

واقترحت كذلك دراسة إمكانية تنظيم العرض المشترك للأفلام التي صوّرتها ورشة "أرمنفيلم" الأرمنية في دار السينما "أليوزيون" بموسكو.

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وقد تم التوصل إلى اتفاقات كهذه أثناء لقاء عقد في عاصمة أرمينيا يريفان بين وزير التعليم والثقافة والعلم والرياضة الأرمني، فاغرام دومانيان، من الجانب الأرميني والمندوب الخاص لرئيس روسيا لشؤون التعاون الدولي، ميخائيل شفيدكوي ورئيس إدارة العلاقات الإقليمية والثقافية مع الدول الأجنبية في  الديوان الرئاسي الروسي، إيغور ماسلوف من الجانب الروسي.

وقال ناطق باسم وزارة التعليم الروسية:" إن الجانب الروسي أعرب أثناء اللقاء عن استعداده للمساهمة في  تنظيم رقمنة الأفلام الأرمنية التي تم تصويرها في عصر الاتحاد السوفيتي والتي تحفظ حاليا في الأرشيف السينمائي الروسي، وذلك بمناسبة حلول بالذكرى المئوية للسينما الأرمنية عام 2023. وأعاد الناطق إلى الأذهان أن الاحتفالات بالذكرى المئوية للسينما الأرمنية قد أدرجت على قائمة أهم المناسبات لمنظمة "اليونسكو" الأممية.

وأشار الناطق إلى أن الجانب الروسي اقترح كذلك بأن ينظم في إطار الاحتفالات العرض المشترك للأفلام التي صوّرتها ورشة "أرمنفيلم" السينمائية الأرمنية.

المصدر: تاس

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