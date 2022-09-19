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برق ورعد يجبران ليدي غاغا على إنهاء حفلها في ميامي

الثقافة والفن

برق ورعد يجبران ليدي غاغا على إنهاء حفلها في ميامي
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انهارت نجمة البوب ​​والممثلة ليدي غاغا بالبكاء بعد أن قطعت عرضها في ميامي يوم السبت، واصفة ظروف المطر والبرق بـ "الخطيرة".

واعتذرت غاغا من جمهورها في فيديو نشرته عبر "إنستغرام" باكية: "لقد حاولنا حقًا اتمام العرض الليلة في ميامي، لكننا لم نتمكن من ذلك، لأنه حتى عندما توقفت الأمطار، كان هناك برق يضرب الأرض بالقرب منا".

وتابعت:"أعلم أنه لفترة طويلة حقا كنت أرغب دائما في أن أكون ذلك الشخص السيئ والقاسي، ولكن ما أريده حقا هو أن أكون أيضا شخصا مسؤولا ومحبا، ولا اتمنى أن يتضرر أي شخص من الجمهور، أو من فريقي والراقصون".

واعتذرت غاغا عن عدم أدائها لأغنية Rain on Me  تحت المطر، لكنها قالت إن إلغاء العرض في منتصف الطريق "كان قرارا صحيحا".

المصدر:nypost

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