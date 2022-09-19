فنان تشكيلي إيطالي يرسم جدارية لجوليان أسانج في ضواحي موسكو

رسم الفنان الإيطالي، يوريت أغوتش، لوحة جدارية تصوّر الصحفي جوليان أسانج في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو.

أبدع الفنان التشكيلي الإيطالي، يوريت أجوتش، لوحة جدارية تصوّر الصحفي جوليان أسانج على جدار أحد المباني الشاهقة في مدينة بالاشيخا الروسية، بصفته جزءا من مهرجان "الكود الثقافي" الدولي لفنون الشارع.

أعلنت ذلك السبت 17 سبتمبر، الخدمة الصحفية لحملة "روسيا هي أرض الفرص" الإبداعية التي تجرى تحت رعاية ديوان الرئيس الروسي.

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وقال الفنان إن" جوليان أسانج هو صحفي مسجون لأنه قال الحقيقة للبشرية وتحدث عن جرائم الولايات المتحدة والفساد في العالم". ونقلت الخدمة الصحفية عن يوريت اجوتش قوله "اتمنى ان يطلق سراحه".

وكان أجوتش قد صرح في وقت سابق أنه سيرسم لوحة جدارية للرسام للإيطالي كارافاجيو في إطار المهرجان المذكور، لكن بعد وصوله إلى روسيا، أبلغ الفنان لجنة المهرجان التنظيمية أنه يرغب في تغيير الفكرة. وعلق دميتري ليفوشكين، مؤلف مشروع الكود الثقافي، على تغيير في خيار الفنان الإيطالي قائلا: "إن فكرة مهرجاننا تكمن في أننا نمنح فنانينا أقصى قدر من حرية الإبداع. ولا يمكننا التأثير على خياراتهم، فنحن نسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم".

يذكر إن "الكود الثقافي" هو مهرجان دولي يقوم فيه الفنانون الروس والأجانب، المعترف بهم من قبل مجتمع فن الشارع العالمي ، بإنشاء متاحف للفن الضخم في الهواء الطلق. ومنذ عام 2019، أبدع المشاركون في "الكود الثقافي" حوالي 100 عمل فني ضخم. ويمكن رؤيتها في مدن أودينتسوفو، تشيليابينسك ، قازان الروسية وإقليم ستافروبول الروسي، فضلا عن موسكو ونيجني نوفغورود وغيرهما. وتولت مؤسسة دعم وتطوير الفن المعاصر، "روسيا هي أرض الفرص" وإدارة مدينة بالاشيخا تنظيم هذا المهرجان.

المصدر: تاس