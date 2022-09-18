شريف حلمي يلتقي عادل إمام بعد "إشاعة الزهايمر": الزعيم يتمتع بذاكرة خصبة وبصحة جيدة

قال الممثل شريف حلمي إن حوارا حول تفاصيل الساحة الفنية دار بينه وبين عادل إمام خلال زيارة قام بها لبيت "الزعيم"، في مؤشر على عدم صحة معلومات متداولة بشأن إصابته بمرض الزهايمر.

وأوضح شريف حلمي عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" إن عادل إمام سأله عن أخبار المسرح وعن أخبار بعض القائمين على الفن في مصر .

وقال أنه جلس مع عادل الامام برفقة عدد من الأشخاص، ودار نقاش في كل أمور الفن، وتكلم الزعيم حول علاقته بمحمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وهيكل ويوسف داوود وأحمد راتب وعبد الرحمن الخميسي وعبدالحليم حافظ والريحاني وعلي الكسار وفؤاد المهندس وآخرين.

وتابع "الزعيم كان يسترسل في الكلام عن أجمل الذكريات، وهو يشرب الشاي بالحليب كوبا بعد الآخر، وكانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة، وفجأة يسكت قليلا ثم يقول (ياه المسرح ده حاجة ممتعة جدا) ليتحول حديثنا عن المسرح، ويدافع عن المشاغبين، ويغني لنا أغنية النهاية التي تحض على ضرورة الاهتمام بالتعليم".

وقال "الزعيم عادل إمام يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة".

وكان احد الإعلاميين المصريين قد أكد فى تصريحات له أن الفنان عادل امام مصاب بالزهايمر وأنه لايستطيع العودة للتمثيل مرة أخرى، وهو ما أثار لغطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عصام إمام شقيق الزعيم أنه غير مصاب بالزهايمر وأن هذه المعلومات "مجرد إشاعات مغرضة".

المصدر: RT