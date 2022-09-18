 
مباشر

هاني شاكر يرد على مذيعة انتقدت عناقه لمعجبة سورية

الثقافة والفن

هاني شاكر يرد على مذيعة انتقدت عناقه لمعجبة سورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttov

قال الفنان المصري هاني شاكر إن ما قالته مذيعة مصرية حول معانقة احدى المعجبات به خلال تواجده في سوريا هو تعليق "دون المستوى المهني المطلوب".

وكتب هانفي شاكر في حسابه على فيسبوك أن الفتاة التي عانقته "في عمر بنتي".

وقال "تعقيبا علي رأي مذيعة مبتدئة في قناة الشمس، أرفض بشدة أسلوبها في التعليق على مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه لم تراه منذ أكثر من خمسة عشر سنة، لم تُقدر هذه المذيعة قيمة مشاعر الحب والإعجاب النقي الذي لا يتعدى كونه حب وتقدير معجبه لفنانها المفضل وحولت المشهد هي وغيرها لمادة سخرية لهذه الفتاة".

وأضاف "تعدت حدودها بقولها أني لم احترم زوجتي، بل علي العكس تماما، هي التي لم تحترم نفسها عندما قالت هذه الجملة، فالوطن العربي كله يعرف مدي حبي واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها، ويعرف أيضا مدى ثقتها بنفسها وبي انا أيضا، للأسف كان تعليقا دون المستوى المهني المطلوب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند