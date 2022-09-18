هاني شاكر يرد على مذيعة انتقدت عناقه لمعجبة سورية

قال الفنان المصري هاني شاكر إن ما قالته مذيعة مصرية حول معانقة احدى المعجبات به خلال تواجده في سوريا هو تعليق "دون المستوى المهني المطلوب".

وكتب هانفي شاكر في حسابه على فيسبوك أن الفتاة التي عانقته "في عمر بنتي".

وقال "تعقيبا علي رأي مذيعة مبتدئة في قناة الشمس، أرفض بشدة أسلوبها في التعليق على مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه لم تراه منذ أكثر من خمسة عشر سنة، لم تُقدر هذه المذيعة قيمة مشاعر الحب والإعجاب النقي الذي لا يتعدى كونه حب وتقدير معجبه لفنانها المفضل وحولت المشهد هي وغيرها لمادة سخرية لهذه الفتاة".

وأضاف "تعدت حدودها بقولها أني لم احترم زوجتي، بل علي العكس تماما، هي التي لم تحترم نفسها عندما قالت هذه الجملة، فالوطن العربي كله يعرف مدي حبي واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها، ويعرف أيضا مدى ثقتها بنفسها وبي انا أيضا، للأسف كان تعليقا دون المستوى المهني المطلوب".

المصدر: RT