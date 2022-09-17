رشوان توفيق يرفض تسمية عادل إمام بـ "الزعيم" ويهاجم محمد رمضان قائلا: عيب

رفض الفنان رشوان توفيق فكرة الألقاب التي يحصل عليها الفنانون بشكل عام، وانتقد لقب الزعيم الذي تم إطلاقه على الفنان عادل إمام.

وقال توفيق في برنامج "تقدر مع الغيطي" : "أنا ضد الألقاب التي يُسمى بها الفنان مثل إطلاق لقب الزعيم على عادل إمام".

وتابع رشوان توفيق: "أرفض تسمية عادل إمام بالزعيم، ومش علشان عمل مسرحية الزعيم نقوم نطلق عليه لقب الزعيم، ولكن بلا شك أن عادل إمام ممثل على أعلى مستوى، وربنا أعطاه بلا حساب قدرات فنية درامية وكوميدية كبيرة، وهو تاريخ كبير، ومع احترامي للجميع لم يستطع أحد من الكوميديانات أن يصنع تاريخا مثل عادل إمام كونه موهوبا ويتفجر بالموهبة".

وفي سياق أخر أعطى توفيق رأيه فى الأزمة التي وقعت بين الفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمد رمضان وقال :"عيب وميصحش الإساءة لفنانة بحجم سميرة عبد العزيز ، والفنانة سميرة عبد العزيز قديرة وتحترمها الدولة، ولا يصح ان يقول لها محمد رمضان هذا الرد".

المصدر: قناة شمس