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حتى ابنته لم تسلم منه.. إدانة نجم شهير بـ 6 تهم استغلال جنسي!

مجتمع

حتى ابنته لم تسلم منه.. إدانة نجم شهير بـ 6 تهم استغلال جنسي!
أرشيف
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أدانت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية في شيكاغو النجم الأمريكي آر كيلي بـ 6 تهم من أصل 13 للاستغلال الجنسي، وحيازة مواد إباحية للأطفال.

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وقالت جينيفر بونجيان، محامية كيلي، إن موكلها كان لديه "شعور بالارتياح" لأن هذه القضية أصبحت وراءه الآن، وشعرت أن المدعين بالغوا في موقفهم ضده. مؤكدة أنها تفكر في تقديم استئناف.

وأضافت بونجيان: "إذا استنتجت هيئة المحلفين أنه مذنب في التهم الثلاث الأولى، فهل سيهتمون بما يكفي للنظر في الأدلة على البقية؟ وقد أظهروا أنهم فعلوا ذلك. لقد قاموا بعملهم. نظروا في كل تهمة على حدة". 

وناقش المحلفون حوالي 10 ساعات بعد الاستماع إلى شهادة لمدة 3 أسابيع، بما في ذلك شهادة من امرأة قالت إن كيلي أساء إليها جنسيا، وسجلت ذلك عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

وخلال المحاكمة التي استمرت 5 أسابيع، أبلغت العديد من النساء المحلفين أن كيلي البالغ من العمر 55 عاما، اعتدى عليهن جنسيا عندما كن قاصرات، كما شاهدت هيئة المحلفين مقطع فيديو لكيلي وهو يتحرش بابنته بالمعمودية، التي شهدت أن الاعتداءات بدأت في التسعينيات عندما كانت مراهقة.

وبرئ كيلي والمدعى عليهما معه، ميلتون جون براون وديريل ماكديفيد، من تهم التآمر للحصول على مواد إباحية للأطفال، وتهم التآمر لعرقلة العدالة في القضية بمقاطعة كوك عام 2002.

ووجهت إليهم تهم محاولة رشوة الشهود وتهديدهم في قضية إلينوي عام 2008، التي برئ فيها كيلي من 14 تهمة تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال.

المصدر: CNN

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