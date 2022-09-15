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مسرح دونيسك يقدم عرضا في موسكو عن الحرب في دونباس

الثقافة والفن

مسرح دونيسك يقدم عرضا في موسكو عن الحرب في دونباس
newsae.ru
المدير الفني لمدرسة "تاباكوف" المسرحية في موسكو فلاديمير ماشكوف
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قدم مسرح "براوون" الدرامي الموسيقي من مدينة دونيتسك على خشبة مدرسة "تاباكوف" في موسكو الأربعاء 14 سبتمبر مسرحية "أنا أعرف الحقيقة".

 واستوحيت المسرحية من شهادات سكان دونباس التي تلقي الضوء على ما يحدث في تلك المنطقة التي تتعرض للقصف البربري المستمرمن قبل النازيين الأوكران.

مسرح دونيسك يقدم عرضا في موسكو عن الحرب في دونباس
dzen.ru
مشهد من مسرحية "أنا أعرف الحقيقة"

وقال المدير الفني لمدرسة "تاباكوف" المسرحية ، فلاديمير ماشكوف قبل عرض المسرحية المذكورة إن المسرحية لا يمكن أن تصد الرصاصة، لكن باستطاعتها إيقاف من يضغط على الزناد.

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وأضاف قائلا "إن المسرحية التي قدّمها الفنانون من دونيتسك هي الحديث الصريح عمن يعانون يوميا من الأوضاع الفظيعة، بما فيها الموت والدمار وسفك الدماء والخيانة وذلك على خلفية القصف البربري المروّع.

وقالت المدير الفني لمسرح دونيتسك ناتاليا فولكوفا، إن "فرقة المسرح تعرضت لضغط غير مسبوق من قبل الدعاية الأوكرانية لأن المسرحية عبارة عن صرخة الروح. ونريد أن يعلم الناس في العالم بأسره ويفهموا ما يحدث في وطننا دونباس".

يذكر أن مسرحية "أنا أعرف الحقيقة" هي دراما وثائقية مستوحاة من كتاب" الحرب في دونباس، الأسفار الشعبية" حيث يمثل 8 فنانين الشهود العيان الذين يروون قصصهم ويتبادلون الأحاديث عن كوارثهم الشخصية وآمالهم بالحياة السلمية.

واستغرقت المسرحية ساعة واحدة وقابلها جمهور موسكو بتصفيق حاد وطويل.

المصدر: تاس

 

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