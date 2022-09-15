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البابا فرنسيس يمنح ميدالية للمغني الكازاخي الشهير ديماش

الثقافة والفن

البابا فرنسيس يمنح ميدالية للمغني الكازاخي الشهير ديماش
exk.kz
صورة أرشيفية
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التقى البابا فرنسيس خلال زيارته لكازاخستان المغني الكازاخي الشهير، ديماش كودايبيرجن، وقدم له ميدالية.

وتحدث المغني عن ذلك في صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي. وشكر المغني البابا فرنسيس على الميدالية وتمنى له العمر المديد.

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وسيُقيم ديماش في 23 سبتمبر الجاري لأول مرة حفلا موسيقيا منفردا كبيرا بمدينة ألما آتا في جنوب كازاخستان. سيقام العرض المسمى بـ"سترنجر" في أحد أكبر المجمعات الرياضية بكازاخستان .

 وقبل ذلك في 17 سبتمبر، سيقوم ديماش، بأداء نشيد كازاخستان قبل بدء النزال بين الملاكم الكازاخستاني، غينادي غولوفكين، والملاكم المكسيكي ساؤول ألفاريس (كانيلو) في لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر:inform.kz

 

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