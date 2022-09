وفاة الفنانة اليونانية إيرين باباس.. البطلة في عمر المختار وزوربا

توفيت الممثلة اليونانية إيرين باباس، التي اشتهرت في العالم بفضل أدوارها في أفلام Zorba the Greek و Z و The Guns of Navarone، عن عمر ناهز 96 عاما.

وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية وفاتها، وفي بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الوزارة عن باباس: "مهيبة، فخمة، ديناميكية، كانت تجسيدا للجمال اليوناني على شاشة السينما وعلى المسرح، نجمة عالمية أشعت كـ امرأة يونانية".

ولدت باباس، في قرية تشيليومودي بالقرب من كورينث ، لكنها نشأت وترعرعت في أثينا، بدأت في دراسة الدراما في سن المراهقة، قدمت باباس أكثر من 70 فيلما في موطنها الأصلي اليونان وعلى الصعيد الدولي، وقدمت باباس شخصية مبروكة في فيلم عمر المختار من إخراج مصطفى العقاد .

وحصدت إيرين خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز منها أفضل ممثلة في مهرجان برلين عام 1961 والأسد الذهبي فى مهرجان فينيسيا السينمائي

إلى جانب حياتها المهنية على الشاشة والمسرح، استخدمت باباس صوتها النموذجي لتسجيلات كمغنية إلى جانب اثنين من عمالقة الموسيقى في اليونان، الملحنان الراحلان ميكيس ثيودوراكيس وفانجيليس.

المصدر:wesa