هاني شاكر يقدم أغنية خاصة للشعب السوري في حفل دار الأوبرا
كشف الفنان هاني شاكر خلال لقاء مع برنامج the insiderبالعربي عن تحضيره أغنية خاصة للشعب السوري ليقدمها في حفله يوم غد في دمشق الـ15 من شهر أيلول.
وقال هاني شاكر :" بحضر أغنية خاصة للشعب السوري وهقدمها فى حفل الأوبرا، الأغنية ألحان وليد سعد وكلمات اسماعيل رأفت وتوزيع خالد نبيل، هي أغنية رومنسية وسعيد إني سجلتها"، وأضاف :" حتسمعوا حاجة حلوة انشالله".
وفي سياق منفصل عن عودته لنقابة المهن الموسيقية أوضح هاني شاكر :" قراري نهائي وانتهت القصة خلاص، كانت فترة من حياتي وانتهت القصة خلاص بحلوها ومرها، أنا سعيد في يلي قدمته، وحققنا إنجازات"، وعن ترشح الفنان مصطفى كامل أضاف هاني شاكر :" بتمناله النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة النجاح يلي حققناها في النقابة وأتمنى أن تبقى النقابة في نجاح".
وعن منعه الفنان كاظم الساهر في مصر قال شاكر:" شيئ بضحك، هل النقيب يطلع بإيده يمنع فنان بحجم وقيمة كاظم الساهر يغني في مصر، ده كلام فارغ، كاظم الساهر شرف لينا كـ مصريين، ده كلام للاستهلاك الإعلامي".
المصدر: The insider بالعربي