فنانة مصرية تكشف عن معاناتها من الحسد وتأثيره على حياتها

كشفت الفنانة فيفي عبده عن معاناتها مع الحسد خلال مشوارها الفني، خلال بث مباشر عبر "إنستغرام"، وقالت:"طول عمرى بعانى من العين، والحسد مستمر معايا واللون الأزرق مبقاش ينفع معاه".

وأضافت عبده في بثها المباشر :"أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن".

وتحدثت في بثها الذي استمر لمدة ساعة عن مواضيع عدة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها، وقالت عبده:" أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتي بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم".

المصدر:اليوم السابع