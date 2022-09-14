إلهام شاهين: مهرجان قازان فرصة لمشاهدة أفلام بنوعية مختلفة تماما

حلّت الفنانة المصرية إلهام شاهين ضيفة على برنامج ناس أونلاين للحديث عن اختيارها ضمن لجنة التحكيم بمهرجان قازان السينمائي الدولي للسينما الإسلامية.

استهلت الفنانة المصرية حديثها عن خصوصية المشاركة هذا العام، حيث كرست مجمل وقتها لمشاهدة الأفلام بعد اختيارها ضمن لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة، معتبرة أن كل الأفلام المعروضة كان لها وقع في قلبها ولامستها، خاصة فيلم من دولة كازاخستان مقتبس عن قصة حقيقية لحياة شاعر، متابعة أن كل عناصر الفيلم جذّابة، من القصة مرورا بالتصوير، الإخراج والتمثيل، مضيفة أن نوعية الأفلام المعروضة مختلفة تماما ولا يمكن مشاهدتها إلا في مهرجان قازان.

وبعيدا عن المهرجان تحدثت شاهين عن زيارتها لقازان واصفة الناس هناك بالعطوفين والمسالمين، الذين يبادلون الحب لكل من يروه، مضيفة أن هذا الشعب يتميز بالعراقة والأصالة، وذلك واضح من الأماكن التي تمت زيارتها.

وحول حملة التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي طالت زميلتها الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد ظهورها الأخير خلال عزاء المخرج المصري علي عبد الخالق ، قالت شاهين: " لو التنمر عشان بنكبر، أو عشان شكلنا تعبان في عزاء في مناسبة حزينة، ده طبيعي، إحنا بشر، الفنان هو إنسان، بيحزن وبيتعب، مش طول الوقت الفنانة مطلوب منها تكون محافظة على شكل النجمة".

المصدر: RT