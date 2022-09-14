مسرح "البولشوي" يفتتح الموسم الجديد بعرض أوبرا "بنت البستوني"

بلغت إيرادات التذاكر في مسرح "البولشوي" الأكاديمي الحكومي الروسي في الموسم المسرحي الماضي 2.6 مليار روبل.

أفاد بذلك مدير عام المسرح، فلاديمير أورين، في اجتماع عقد بمناسبة افتتاح الموسم المسرحي الجديد.

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وقال:" نبدأ الموسم الـ247 للمسرح، وقد شاهد مسرحياتنا في الموسم الماضي 484000 متفرج، مع العلم أن قاعة المسرح بدأت في العمل الطبيعي منذ مارس الماضي فقط وذلك بعد فرض القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا.

وأعاد إلى الأذهان أن الموسم المسرحي الجديد يفتتح الأربعاء 14 سبتمبر بعرض أوبرا " بنت البستوني". أما فرقة الباليه فستعرض أول باليه لها في الموسم الجديد وهو "بحيرة البجع".

وأضاف أن المسرح يعتزم في الموسم الجديد إيلاء اهتمام كبير بالذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي الكبير، سيرغي رخمانينوف، والتي سيتم الاحتفال بها في عام 2023، وذلك عن طريق أداء السمفونية الثانية، "The Bells" ، "All-Night ، وأداء الموسيقي لأوبرا "Aleko" و" Francesca da Rimini" من تأليف سيرغي راخمانينوف.

وقال إن فرقة "البولشوي ستقوم في 23 – 24 سبتمبر الجاري بجولة إلى مدينة ياكوتسك في أقصى شمال شرق روسيا. أما مدينة قازان في جمهورية تتارستان فستشهد في 27 – 28 سبتمبر إقامة حفل موسيقي كبير بمشاركة فناني "البولشوي" ومسرح "موسى جليل" للأوبرا والباليه في عاصمة تتارستان.

المصدر: تاس