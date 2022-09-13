هاني شاكر لوزير السياحة السوري: "أنا حامل رسالة حب من الشعب المصري"

استقبل وزير السياحة السوري رامي مارتيني الفنان المصري الكبير هاني شاكر في أعقاب وصوله إلى دمشق، لإحياء حفلين فنيين في دار الأسد للثقافة والفنون يومي الخميس، والجمعة القادمين.

وقال الوزير مارتيني في لقاء مع صحيفة الوطن السورية:" الفنان هاني شاكر قيمة فنية كبيرة نحن سعيدين بتواجده في دمشق و نشكر القائمين على إقامة هذه الحفلة" ، و أردف مارتيني :" الفنان هاني شاكر محب للشعب السوري والشعب السوري يحبه بشكل كبير".

وقال الفنان هاني شاكر:" أنا سعيد بالإستقبال، أشعر أنني في بلدي الثاني، والعلاقة بين الشعب المصري و الشعب السوري علاقة كبيرة وتاريخية، وسوريا بلد جميل".

وأدرف شاكر :" أنا قادم ومطمن حامل رسالة حب من الشعب المصري إلى الشعب السوري".

وعلق الفنان هاني شاكر على قرار نقيب الفنانيين السوريين محسن غازي بمنع الألفاظ النابية في الحفلات الغنائية وقال:"النقابة مسؤولية، والمحافظة على الذوق العام واجب، ويجب أن نخاف على أولادنا"، وأردف:" الفن له حد أدنى، وده حق المواطن، حد أدنى للأخلاق والالفاظ "،واختتم:" الحمدالله أنا ريحت دماغي".

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة الوطن