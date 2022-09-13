إليسا تتخذ إجراء قانونيا ضد زياد برجي

أصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس.

وأكدت إليسا في بيانها أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

وكان قد طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة "وبطير"عبر يوتيوب، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام .

وكان قد صرح زياد برجي أن اتفق مع اليسا على ذلك، باعتباره مؤلف الاغنية ، وقال زياد برجي : موضحا:"لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي باتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها".

وقال زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية :" بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".

المصدر:Social media