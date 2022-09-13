روسيا وأوزبكستان تصوّران فيلما عن مسجد بطرسبورغ العريق

افتتح الثلاثاء 13 سبتمبر في طشقند مهرجان " درة طريق الحرير" السينمائي الدولي الـ14 بعرض أفلام دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال مدير عام المهرجان فردوس عبد الخالق (وف) إن ورشة " أوزبكفيلم" الأوزبكية ستوقّع على هامش المهرجان مذكرة تفاهم مع ورشة السينما الوثائقية في بطرسبورغ بشأن التصوير المشترك لفيلم عن مسجد سان بطرسبوغ العريق في روسيا".

إقرأ المزيد

وأفادت لجنة تنظيم المهرجان بأن 500 منتج وناقد ومخرج سينمائي يمثلون 40 بلدا يشاركون في المهرجان.

وستعرض في إطار مهرجان "درة طريق الحرير" 150 فيلما روائيا ووثائقيا وقصيرا قد فازت غالبيتها بجوائز في مهرجانات سينمائية أخرى. كما سيقام في إطار المهرجان ما يزيد عن 20 فعالية سينمائية وثقافية، بما فيها "أيام سينما منظمة شنغهاي للتعاون"، "أيام السينما العالمية"، "يوم سينما جمهورية أوربكستان" وغيرها.

ويمثل روسيا في المهرجان نجوم السينما الروسية، سيرغي بيزروكوف وغوشا كوتسينكو وفلاديمير خوتينينكو وسيرغي بوسكيباليس.

يذكر أن "درة طريق الحرير" يعتبر مواصلة منطقية لمهرجان "طشقند" السينمائي الدولي لبلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية الذي كان يقام مرة واحدة في كل عامين في الفترة ما بين 1966 – 1988 في الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس