متاحف عالمية تحيي الذكرى الخمسين لرحيل بيكاسو

أعلن متحف برادو في مدريد ومركز بومبيدو في باريس ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتاحف عالمية أخرى، استعدادها لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" بحسب منظمي "عام بيكاسو" في مدريد وباريس، سيقام 42 معرضا حول العالم، بمثابة تكريم غير مسبوق لذكرى "أشهر فنان للفن المعاصر".

وصرح وزير الثقافة الاسباني ميكيل ايسيتا، خلال افتتاحه احتفالات يوم الاثنين، بمركز رينا صوفيا للفنون في مدريد بأن فعاليات "عام بيكاسو" ستشمل 38 مؤسسة رائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

قالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، إن المعارض الدولية ستسمح للفنان المولود عام 1881 في ملقة بإسبانيا وتوفي عام 1973 في موجان جنوب شرق فرنسا، "بإظهار جميع جوانب عمل" هذا الفنان، مضيفة، أن الندوات والمناقشات المخصصة لعمله يتم التخطيط لها في إطار "عام بيكاسو".

وستقام الأحداث الرئيسية لـ "عام بيكاسو" في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لكن هناك أيضا احتفالات في بلجيكا وألمانيا ورومانيا وسويسرا.

المصدر: إنترفاكس