وفاة ممثلة هوليوود المدرجة في القائمة السوداء مارشا هانت عن 104 أعوام

توفيت الممثلة مارشا هانت إحدى آخر ممثلات عصر هوليوود الذهبي التي أقصيت بإدراجها بالقائمة السوداء "للمتعاطفين مع الشيوعية"، في إطار حملة قمعية طالت 151 ممثلا وكاتبا ومخرجا أمريكيا.

وهانت التي توفيت عن 104 أعوام، انضمت وزوجها الثاني كاتب السيناريو روبرت بريسنيل جونيور، عام 1947، إلى لجنة التعديل الأول الذي شكك في شرعية لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب التي كانت تسعى لإخراج الشيوعيين من صناعة الترفيه.

ووضعت على قائمة هوليوود السوداء عام 1950 بعد تسميتها على أنها "متعاطف محتمل مع الشيوعية" إلى جانب 151 ممثلا وكاتبا ومخرجا.

وهي ولدت في شيكاغو، وجاءت إلى هوليوود عام 1935، وظهرت على مدار الخمسة عشر عاما التالية في عشرات الأفلام.

وكانت تحت سن الأربعين عندما أطلق عليها لقب "أصغر ممثلة في هوليوود".

المصدر: وكالات