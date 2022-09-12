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المغرب.. نقل الفنانة خديجة البيضاوية إلى المستشفى العسكري

الثقافة والفن

المغرب.. نقل الفنانة خديجة البيضاوية إلى المستشفى العسكري
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تدهورت الحالة الصحية للفنانة المغربية الشعبية خديجة البيضاوية، بعد معاناتها مع داء السرطان الذي ألم بها مؤخرا وأبعدها عن الساحة الفنية، مما استدعى نقلها إلى المستشفى العسكري.

وكشفت نوال، ابنة خديجة البيضاوية، أن والدتها تدهورت حالتها، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، وهي حاليا تحت المراقبة الطبية وتخضع للفحوصات اللازمة.

وأشارت إلى أن والدتها توقفت عن الخضوع للعلاج الكيميائي، لأن جسمها لم يعد يتقبله بعد انتشار المرض بشكل كبير فيه ومعاناتها من ألم شديد.

وتعد الفنانة خديجة البيضاوية واحدة من رموز العيطة المرساوية، بدأت مسارها الفني في منتصف السبعينات من القرن الماضي على أيدي العديد من شيوخ العيطة، واستطاعت بصم اسمها في الساحة الفنية المغربية.

المصدر: "هسبريس"

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