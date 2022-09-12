مهرجان "يريفان" للموسيقى الفضائية يعرض فيلما عن أول رائد فضاء خرج إلى الفضاء المكشوف

عرض في مهرجان Starmus الدولي للموسيقى والعلم الفضائي الذي انتهت أعماله الأحد 11 سبتمبر في العاصمة الأرمينية يريفان فيلم عن أليكسي ليونوف.

وهو أول رائد فضاء في العالم خرج عام 1965 إلى الفضاء المفتوح. أفاد بذلك، غاريك إسرائيليان، العالم من معهد الفيزياء الفلكية في إسبانيا.

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وقال إن ابنة رائد الفضاء، أوكسانا ليونوفا، هي التي قدّمت في المهرجان الفيلم بعنوان " الفضاء في داخله" الذي استغرق 80 دقيقة. وأضاف أن الفيلم تم تصويره على أساس آخر مقابلة صحفية مع أليكسي ليونوف حيث تحدّث عن سيرة حياته العجيبة وقال إن الإنسان له الحق بالتصدي للفضاء خارجه وداخله.

وقال العالم إن الفيلم استخدم لقطات من الأفلام الوثائقية السوفيتية حيث تم إلقاء الضوء على مشاكل واجهها ليونوف أثناء خروجه الأول إلى الفضاء المكشوف.

وتطرق الفيلم كذلك إلى موضوع الموهبة الفنية لرائد الفضاء كفنان تشكيلي رسم لوحات فنية رائعة عن الفضاء ورواد الفضاء.

يذكر أن Starmus هو مهرجان يجمع بين علم الفضاء والموسيقى، وتم تأسيسه من قبل العالم الأرمني إسرائيليان والفنان في فرقة Queen الموسيقية، برايان مايم، بمشاركة عالم الفلك الراحل المعروف ستيفن هوكنغ.

وأقيم المهرجان لأول مرة في أرمينيا بمناسبة الذكرى الـ50 لإطلاق محطة "مارس – 3" الأوتوماتيكية السوفيتية إلى المريخ.

المصدر: تاس