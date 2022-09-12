تتارستان الروسية تعتزم تصوير أفلام بالاشتراك مع الإمارات العربية المتحدة

انتهت أمس أعمال مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان فيلم "المجد الهادئ" من إخراج الإيرانية ناهضة حسان زاده.

وعقد مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإسلامية ومهرجان" العين" السينمائي في الإمارات العربية اتفاقية تعاون.

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وقد وقّعت الاتفاقية من الجانب التتاري الروسي رئيسة مهرجان "قازان" ملاوشا أيتوغانوفا، ورئيس مهرجان "العين" المخرج الإماراتي والمنتج عامر سالمين المري.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لمهرجان "قازان" أن الاتفاقية ستسمح بتبادل الأفلام وبتنظيم الإنتاج المشترك للأفلام في المستقبل.

وقالت أيتوغونوفا إن جمهورية تتارستان الروسية تخطط لتصوير الأفلام المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وستجري عما قريب محادثات بهذا الشأن بين الجانبين .

وقد اقترحت وزيرة الثقافة التتارية إرادة أيوبوفا، سيناريو لمثل هذا الفيلم أثناء لقائها بأعضاء لجنة تحكيم المهرجان في قازان.

أما رئيس مهرجان "العين"، الذي يعتبر كذلك عضوا في لجة التحكيم، فأشار إلى أن مهرجان "العين" سيقام عام 2022 للمرة الخامسة وأضاف قائلا:" إننا ركّزنا في الأعوام الماضية لإقامة المهرجان على الإنتاج السينمائي المحلي. وأما المهرجان الخامس فسيركّز لأول مرة على الطابع الدولي للمهرجان".

يذكر أن مهرجان "قازان "السينمائي الذي أقيم في الفترة ما بين 7 و11 سبتمبر قد عقد اتفاقيات تعاون مع المهرجانات في مصر وإيطاليا وبنغلاديش وكازاخستان وكذلك مع المهرجانات الروسية المختلفة.

جدير بالذكر أن مهرجان "قازان " الدولي الـ18 للسينما الإسلامية أقيم بدعم من رئيس جمهورية تتارستان وجمعية "روسيا والعالم الإسلامي". وقد فاز فيلم "المجد الهادئ" الإيراني بالجائزة الكبرى في المهرجان.

المصدر: تاس