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إسبانيا تودع الروائي خافيير مارياس

الثقافة والفن

إسبانيا تودع الروائي خافيير مارياس
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توفي الروائي الإسباني البارز خافيير مارياس الأحد في المستشفى إثر إصابته بمرض في الرئة عن عمر ناهز 70 عاما حسب وكالة "إي إف إي" الإسبانية.

قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعازيه الحارة لعائلة مارياس وذويه في هذه اللحظات الصعبة.

وكتب عبر تويتر: هذا يوم حزين للأدب الإسباني، لقد غادر عالمنا خافيير مارياس أحد أعظم الكتاب في عصرنا، ستبقى مجموعة أعماله الكبيرة جزءا من أدبنا الإسباني.

إسبانيا تودع الروائي خافيير مارياس

كتب مارياس ما يزيد عن 15 رواية، ومجموعة كبيرة من المقالات التي ترجمت إلى العديد من اللغات.

ومن أشهر كتاباته رواية كورازون تان بلانكو "قلب شديد البياض"، ورواية توداس لاس ألماس "جميع الأرواح"، ورواية مانانا إن لا باتالا بينسا إن مي "فكر في الغد أثناء المعركة".

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وبقي مارياس لسنوات مرشحا للفوز بجائزة نوبل للآداب منذ أن حظي بهذا الشرف زميله كاميلو خوسيه ثيلا عام 1989، كما وتم انتخابه عام 2006 لرئاسة الأكاديمية الملكية الإسبانية التي تعتبر أرفع هيئة أدبية ولغوية في إسبانيا.  

كما وفاز مارياس بالعديد من الجوائز الدولية في مجال الرواية، وشغل منصب أستاذ للأدب الإسباني والترجمة في جامعة أوكسفورد وكلية ويلسلي في بولاية ماساشوستس الأمريكية في الثمانينيات.

  المصدر: أب

 

 

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