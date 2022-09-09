إزاحة الستار عن تمثال فنان الشعب الروسي يوسف كوبزون في موسكو

شهد زقاق "أوروجيني" بوسط موسكو الجمعة 9 سبتمبر إزاحة الستار عن تمثال فنان الشعب للاتحاد السوفيتي والنائب في مجلس الدوما الروسي والمغني الشهير يوسف كوبزون.

وقد خصّصت بلدية موسكو لهذا الغرض منحة قدرها 45 مليون روبل. وحضر مراسم افتتاح التمثال نائب رئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، الذي قال "إن الفنان كوبزون لم يخف شيئا وكان يساعد في أية لحظة".

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أما الطبيب المشهور لأمراض القلب ليو بوكيريا، فقال إن يوسف كوبزون كان رجلا يمكن وصفه بالبطل الحقيقي.

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وقال المندوب الخاص لرئيس روسيا، ميخائيل شفيدكوي إن زقاق "أوروجيني" هو مكان سعيد ليوسف وزوجته نيلي، وبالقرب منه متنزه "الأرميتاج" حيث بدأ يوسف مسيرته الإبداعية.

وحضر مراسم إزاحة الستار عن التمثال كذلك رئيس إدارة الثقافة في حكومة موسكو، الأكسندر كيبوفسكي الذي قال:" "نحتفل غدا بيوم مدينة موسكو. ويعتبر تدشين تمثال يوسف كوبزون في موسكو منطلقا للفعاليات الاحتفالية التي بدأت اليوم وتستمر غدا.

المصدر: نوفوستي