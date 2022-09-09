مهرجان الأوبرا الدولي لبلدان بحر قزوين يقام بمشاركة نجمة أوبرا إيرانية

قامت مغنية الأوبرا الإيرانية، فرنوش رحيمي، بأداء أفضل مؤلفات الموسيقيين الإيرانيين.

وذلك في حفل "يوم إيران" الموسيقي الذي أقيم في إطار مهرجان OperaFirst 2022 الدولي للأوبرا في أسترخان الروسية.

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يذكر أن مهرجان OperaFirst 2022 الدولي الثاني لبلدان منطقة بحر قزوين (روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانيا وإيران) يقام في مدينة أستراخان الروسية في الفترة ما بين 2 و11 سبتمبر الجاري.

ويقام في إطار المهرجان حفل موسيقي خاص بكل بلد مشارك. وشاركت في حفل "أيام روسيا" الموسيقي فنانة الشعب الروسي ونجمة البالية في مسرح "البولشوي" سفيتلانا زاخاروفا، ونجمة الأوبرا الروسية حيبلا هرزمافا.

وتقام كذلك الحفلات الموسية لكل من إيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانيا. ويقدم كل وفد مشارك في المهرجان أفضل النماذج للموسيقي الكلاسيكية والشعبية الوطنية.

وأقيم يوم 7 سبتمبر حفل "أيام تركمانيا" الموسيقي حيث قدمت مغنية الأوبرا، داريا غوسينوفا وعازف البيانو محمد غوسينوف أفضل المؤلفات للموسيقيين التركمان.

يذكر أن مهرجان OperaFirst 2022 الدولي الأول أقيم في أسترخان في 9–11 سبتمبر عام 2021 ، وشارك فيه نجوم الأوبرا العالمية برفقة الفرقة الموسيقية السيمفونية لبلدان منطقة قزوين.

المصدر: تاس