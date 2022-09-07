فرقة مياس اللبنانية تقدم عرضا "يحبس الأنفاس" على مسرح America's Got Talent
تحت شعار "كرمالك يا لبنان"، قدمت فرقة ميّاس اللبنانية عرضا مسرحيا راقصا على مسرح America's Got Talent، وسط تصفيق الجمهور وإعجاب الحكام، في المرحلة نصف النهائية من المسابقة.
وكانت قد انتقلت فرقة مياس الراقصة إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى.
ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي على "تويتر" العرض اللبناني بـ"يحبس الأنفاس".
Mayyas' performance is breathtaking. #AGTpic.twitter.com/vBgWzHVnwp— America’s Got Talent (@AGT) September 7, 2022
وكانت قد انطلقت حملة دعم من قبل اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "كرمالك يا لبنان".
وكتب عضو البرلمان اللبناني زياد حواط :"مع كل السواد يبقى الشباب اللبناني بارقة أمل بغد أفضل يعيد لبنان المميز والخلاق. العرض الباهر الذي قدمته فرقة مياس في برنامج america got talent صورة عن هذا اللبنان الذي سنناضل للآخر كي يبقى ويستمر . أدعو اللبنانيين مقيمين ومنتشرين واصدقاء لبنان في العالم الى التصويت بكثافة لمياس".
مع كل السواد يبقى الشباب اللبناني بارقة أمل بغد أفضل يعيد لبنان المميز والخلاق. العرض الباهر الذي قدمته فرقة مياس في برنامج america got talent صورة عن هذا اللبنان الذي سنناضل للآخر كي يبقى ويستمر .— Ziad Hawat (@ziad_hawat) September 7, 2022
أدعو اللبنانيين مقيمين ومنتشرين واصدقاء لبنان في العالم الى التصويت بكثافة لمياس. pic.twitter.com/IbadxRVlgU
ونشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل الحلقة تغريدة دعمت من خلالها الفرقة ودعت إلى التصويت بكثافة لها :
إنتو الأحلى.. الفنّ دَلّ عليكن لإبداعكن..— Najwa Karam (@najwakaram) September 5, 2022
لبنان عاطيكن كلّ الدّعم مش بس الصوت!🇱🇧
بدعي لبنان والعالم يصوّتوا لـ "فرقة ميّاس" بـ #AmericasGotTalent لأنكن بتستحقوهاhttps://t.co/cHLW7TtRJl
وعلق الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم على أداء الفرقة المذهل:" "لبنان كان ومازال وسيبقى".
في وطنٍ يئنّ أهله ويتألمون على مدار الساعة وفي بلدٍ تنهار فيه مقوّمات الحياة تباعاً، فرقة #Mayyas تذهل الحكام والجماهير، تتألق منذ ساعة على مسرح @AGT في مرحلة النصف نهائية وتقول للعالم : "لبنان كان ومازال وسيبقى". انظروا وتفاعلوا 🇱🇧🙌❤️ #مياس#لبنان#صباح_الخيرᅠhttps://t.co/AIchIfToY5— Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) September 7, 2022
وكتب سعد الحريري في تغريدة على "تويتر":"فرقة مياس تخرق جدران اليأس. تجليات الابداع اللبناني بعيداً عن تجليات العصفورية السياسية…".
فرقة مياس تخرق جدران اليأس. تجليات الابداع اللبناني بعيداً عن تجليات العصفورية السياسية… pic.twitter.com/jcwBhHODPW— Saad Hariri (@saadhariri) September 7, 2022
المصدر:RT+Social media