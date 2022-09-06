أول عرض للفيلم الوثائقي عن إبادة سكان دونباس

شهد المتحف الحكومي للتاريخ السياسي في بطرسبورغ الاثنين 5 سبتمبر أول عرض لفيلم "دونباس، الأطفال" الوثائقي.

وأوضحت منتجة ومخرجة الفيلم ،تاتيانا بورش، أن مشاهد حياة الأطفال في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من القرى المتاخمة مع أوكرانيا شكلّت أساسا للفيلم.

ومضت المخرجة قائلة:" سبق لي أن صوّرت فيلم "دونباس، أمس واليوم وغدا" الذي سلط الضوء على القصف المستمر الذي تعرضت له قرى منطقة دونباس على مدى 8 أعوام الماضية (من عام 2014 إلى عام 2022)، ومن هنا ظهر موضوع أطفال دونباس الذي تجسد في فيلمي الجديد. ويعكس الفيلم أفكارا وأفلاما وأحاديث الأطفال الذين رحلوا".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية فرفارا بازاروفا:" إن "دونباس، الأطفال" هو فيلم عن إبادة سكان دونباس التي يغض المجتمع العالمي الطرف عنه".

يذكر أن الفيلم سيكون متاحا للمشاهدة على الإنترنت اعتبارا من يوم 6 سبتمبر الجاري، وستتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. أما عرضه الأول في موسكو فسيتحقق في أكتوبر المقبل".

المصدر: تاس