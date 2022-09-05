محمد عطية يثير الجدل من جديد: "اللي حاصل هو جهل بالدين"

عاد الفنان المصري محمد عطية لإثارة الجدل مجددا في أول تعليق له بعد تلقيه مجموعة من الأسئلة عبر خاصية ستوري على "إنستغرام" حول رأيه في المساكنة بدون زواج.

وأجاب عطية على سؤال أحد متابعيه: "في جميع الأديان لم تكن هناك عقود للزواج العقود عرف مجتمعي الأصل في الزواج الإيجاب والقبول والإشهار ولذلك الرفض اللي حاصل هو جهل بالدين وتقيد بأعراف قد ينزعج منها خالتي وخالتك واصحابك عالقهوة".

ورد على سؤال آخر لأحد متابعيه وكتب: "أنا ما قلتش أنه الزواج بدعة.. قلت أن تم اختراعه بسبب الزراعة وده حقيقة موثقة من ناحية الانثروبولوجيا وفي مارجع تاريخيى كتير بتوثق الكلام ده من ضمنها أو أشهرها "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" لفريدريك انجلز..".

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وكتب عطية عبر خاصية الستوري: "لازم تعرفوا إني لا طلبت من حد ياخذني قدوة ولا بحاول افرض فكري على حد..لأن الناس في مجتمعنا بتبحث عن قدورة تسبه أفكارهم ومعتقداتهم تمام ولذلك فهي فكرة مغلوطة عن القدوة، أسهل حاجة اتظاهر باللي انتو عاوزين تشوفوه وتسمعوه لوكن مش هيكون حقيقي".

وكان محمد عطية قد أثار الجدل خلال استضافته فى أحد البرامج حيث قال: إنه يرفض فكرة الزواج قبل أن يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها أي "المساكنة "، مؤكدا أنه يخشى إنجاب بنت حتى لا تتعرض إلى المضايقات التى يفعلها البعض ضد السيدات في المجتمعات العربية".

وواجه عطية رد فعل من بعض رجال الدين في مصر والإعلام وأثار كلامه حملة كبيرة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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المصدر: Rt+Social media