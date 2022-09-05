تسريب صورة عارية لممثلة تونسية شهيرة يثير جدلا.. والأخيرة توضح وتتوعد ناشرها!

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة والممثلة المسرحية التونسية فاطمة بن سعيدان، جدلا واسعا.

على إثر ذلك، نشرت بن سعيدان، بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أمس الأحد، أكدت من خلالها على أنها قامت بتكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور الفوتوغرافي، وضد أي وسيلة إعلامية قامت بنشر الصورة دون موافقتها.

وأوضحت الفنانة التونسية أن الصورة التقطت في إطار التحضير لعمل مسرحي، مشددة على أن المصور الفوتوغرافي "خان ثقتها وانتهك القانون من خلال نشر الصورة للعموم".

المصدر: RT