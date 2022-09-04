فلسطين وتراثها بعيون الفنانة عبير صنصور

استضاف برنامج ناس أونلاين الفنانة الفلسطينية عبير صنصور للحديث عن آخر أعمالها، والقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تطرقت لها في أغنياتها المختلفة.

استهلت الفنانة الفلسطينية حديثها، عن الأغنية الجديدة التي أطلقتها في شكل فيديو كليب وتحمل عنوان "بموت فيك"، حيث يلعب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة دور ولدها في الكليب المصور، واعتبرت عبير أن الشاب "زين" بطل الكليب، وكل شخص من ذوي الإعاقة يحتاجون لكم كبير من الحب والعطاء، وهو ما حرصت على إيصاله في هذه الأغنية.

وعبرت الفنانة الفلسطينية عن حبها لأرضها من خلال التغني بحكايات الأجداد والتراث، حيث شاركت في تأسيس العديد من المراكز الثقافية في فلسطين، كما أسست المركز الثقافي الفلسطيني للأطفال في مصر بدعم من سفارة فلسطين بالقاهرة.

وحول دخول عالم التمثيل والمشاركة بأعمال في فلسطين ومصر، قالت عبير إن الأدوار التمثيلية قائمة على أساس الغناء المطلوب في الدور، منها أغاني تراثية فلسطينية أو خاصة، وفي مسلسلات مصرية يطلبون أغاني لفنانين مصريين كأسمهان وعبد الوهاب.

ومن مشاركات عبير صنصور مسلسل "ملح الأرض" و"لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

المصدر: RT