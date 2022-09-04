وفاة الفنان والموسيقي المغربي فتح الله المغاري

توفي الفنان الموسيقي المغربي فتح الله المغاري، عن عمر ناهز 82 سنة، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط.

ويعتبر الراحل من أبرز نجوم الأغنية المغربية، ومن بين أشهر كتاب الكلمات الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة الموسيقى بالمغرب.

وبدأ المشوار الغنائي للمغاري بأغنية "كاس البلار"، لتتوالى بعدها أعماله الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، مثل "رجال الله" و"الله على راحة" و"فينك أ لحبيب".

وساهم المغاري باكتشاف عدد من الأصوات المغربية المعروفة وكتب ولحن العديد من الأغاني منها"جرح قديم" و"الصنارة" لعبد الهادي بلخياط، "الدار لي هناك"لعبد الوهاب الدكالي، "خليك يا قلبي هاني" لإسماعيل أحمد، "موحال ينساك البال" لمحمود الإدريسي، "هذا حالي" و"على غفلة" لنعيمة سميح، "فايتلي شفتك" و "أنا فعارك يا يما"، وغيرهم من النجوم المغاربة.

المصدر:hespress