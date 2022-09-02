خبير مصري يعلق على نفي الحكومة إزالة مقبرة طه حسين

صورة تداولها مصريون وقالوا إنها تشير إلى إزالة قبر طه حسين، وهو ما نفته الحكومة

قال الخبير في مجال السياحة والتطوير العمراني المصري محمد فخري، إن البيان الرسمي الذي دحض شائعات إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين جاء في توقيته.

وقال فخري في تصريح لـ RT إن "الدولة المصرية تهدف إلى تطوير القاهرة والإسكندرية، وليس على أجندتها إزالة التراث المصري".

وأضاف أن نفي محافظة القاهرة جاء في توقيته "بعد أن حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات لا أساس لها من الصحة حول الموضوع".

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وقال فخري إن هناك خطة طموحة من الدولة لتطوير محافظتي القاهرة والاسكندرية، وهناك من يحاول نشر معلومات مغلوطة لعرقلة تلك الجهود.

وبالنسبة للإسكندرية، أشار إلى الاختناق المروري في شوارعها، وانتشار العشوائيات بصورة أصبحت مصدر قلق للحكومة، وضعف البنية التحتية نظرا للضغط على المرافق من الزيادة السكانية، وكل ذلك أصبح يعوق الحكومة في تقديم الخدمات.

وأضاف أنه من هنا بدأت خطة التطوير لإيجاد الحلول، وأن السلطات بدأت باتخاذ قرارات فورية لتطوير المدينة عبر مشروعات عملاقة.

وقال إن الأمر ينطبق أيضا على القاهرة "لكن خطط التطوير تلك تصطدم بمعوقات جمة وبالتالي لابد من إزالة بعض الأماكن القديمة لإحلال التجديد العمراني".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT