مصر.. نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الكبير علي عبد الخالق

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي توفى مساء اليوم الجمعة عن عمر ناهز 78 عاما.

وقالت النقابة عبر "فيسبوك" إن عبد الخالق وافته المنية "في مستشفى المعادي العسكري".

المخرج الذي درس في المعهد العالي للسينما، وتخرج عام 1966، بدأ حياته العملية في إخراج الأفلام الوثائقية، وله فليم "أنشودة الوداع" و"السويس مدينتي".

عام 1972، أنجز أول فيلم روائي طويل: "أغنية على الممر".

ثم أخرج عددا من الأفلام: "العار" عام 1982، ثم "الكيف" عام 1985، ثم "جري الوحوش" عام 1987.

ومع بداية التسعينيات أخرج "البيضة والحجر" عام 1990، ثم انتقل إلى الدراما التلفزيونية، وقدم "نجمة المشاهير" عام 2003، و"البوابة الثانية" عام 2009.

ولد في القاهرة عام 1944.

اعتزل الإخراج عام 2009، وكان قد أعلن في أكثر من مناسبة أن ظروف الإنتاج هي ما دفعته إلى ذلك.

المصدر: RT