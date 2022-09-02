وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، إن بكر توفي صباح اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي فتك بجسمه لعدة سنوات.

ويُعدّ الراحل نور الدين بكر من أشهر الكوميديين المغاربة، وهو من مواليد الدار البيضاء عام 1952، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.

كما شارك في مسلسلات عدة، أشهرها مسلسل "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيتكومات، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية.

المصدر: هسبريس