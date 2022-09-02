طليقة أحمد الفيشاوي تكشف حقيقة ارتباطها بنجم مصري

نفت سيدة الأعمال وطليقة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال، بعد تداول أنباء عن ارتباطهما .

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وتصدرت ندى الكامل وعمر كمال محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد نشر الأخير صورة تجمعه بفتاة تشبه بشكل كبير ندى الكامل، مما أثار الشك لدى الجمهور حول ارتباطها به.

وردا على سؤال أحد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بعمر كمال من عدمه، أكدت سيدة الأعمال المصرية أنها غير مرتبطة به، لتنفي بذلك الأخبار المتداولة حول ارتباطهما.

وكان الفنان عمر كمال قد أثار الجدل بشأن الأنباء التي ترددت حول ارتباطه بندى الكامل، حيث أشار في تصريحات صحفية أنه بالفعل مرتبط، لكنه رفض الإفصاح عن هوية حبيبته، وحين سئل عن كونها ندى الكامل أم لا، رد قائلا: "ماقدرش أقول دلوقتي".

المصدر: المصري اليوم