تطور مثير في أزمة ميريام فارس وفارس كرم

شهدت أزمة الفنانين اللبنانيين، ميريام فارس، وفارس كرم، تطورات خطيرة، مثيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وغرد فارس كرم عبر "تويتر" قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنت تغنى بالأوتار وتركضى تتصورى معى آخر الليل.. والباقى بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدى تدبريلي حفلات؟ فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (...) آخر زمن".

وردت الفنانة ميريام فارس عبر "تويتر" أمس الأربعاء:"شكلك ما تحملت الحقيقة.. بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنه ما طلع رأس معها".

وتعود أسباب المشكلة إلى رفض فارس كرم "بوستر" حفل غنائي كان سيجمعه بميريام في السعودية، بسبب صغر حجم صورته وتبدل ملامح وجهه، حيث زعم إخضاع صورته إلى التعديلات باستعمال الفوتوشوب، بالمقارنة بصورة ميريام فارس.

وهاجم الفنان اللبناني مواطنته، في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال صحفي حول "بوستر" حفلة السعودية التي تم إلغاؤها منذ ما يقارب الشهر.

وردت ميريام لاحقا في تصريحات صحفية: "فارس خيرة الشباب، وأنا بحبه كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر، في شركة هي اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا".

شكلك ما تحمّلت الحقيقة..

بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها — Myriam Fares (@myriamfares) August 31, 2022

لكن النجم اللبناني زاد من حدة الأزمة قائلا: "مش رح أرد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

على إثر ذلك، ردت ميريام عبر إحدى البرامج التليفزيونية قائلة: "سمعت اللى حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكى اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمى الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكرى يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. #زمن_الرقاصات#قحبة_آخر_زمنhttps://t.co/SQP4Hb30VJ — Fares Karam (@fareskaram) August 31, 2022

المصدر: RT