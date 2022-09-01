البندقية تمنح كاثرين دونوف جائزة الأسد الذهبي

منح مهرجان البندقية الدولي للتصوير السينمائي في الذكرى الـ90 لتأسيسه جائزة الأسد الذهبي للممثلة الفرنسية كاثرين دونوف، على أدوارها المتميزة في عالم السينما.

منح معرض البندقية الدولي للتصوير السينمائي خلال انطلاقة مهرجانه 79 اليوم الأربعاء جائزة الأسد الذهبي الفخرية للقديس سانت مارك للممثلة الفرنسية كاثرين دونوف لأدوارها المتميزة في عالم السينما، حيث يحتفل المعرض اليوم بالذكرى ال 90 لتأسيسه وهو يعتبر أقدم مهرجان لعرض الأفلام السينمائية في العالم.

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وقد استقبل الجمهور الممثلة البالغة 78 عامًا بترحيب حار، ويذكر أنها كانت قد حضرت المهرجان لأول مرة في العام 1967 برفقة المخرج لويس بونويل الذي حاز على جائزة الأسد الذهبي عن فيلم "حسناء النهار".

ويذكر أن دونوف كانت قد ترأست لجنة تحكيم المهرجان في العام 2006 بينما ترأسته هذا العام الممثلة الأمريكية جوليان مور.

ومن بين ضيوف الشرف حضرت الاحتفال هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، المتواجدة في البندقية للقيام بنشاطات تخص مؤسستها غير الحكومية.

وفي الافتتاح تم تقديم العرض الأول للفيلم الجديد "الضوضاء البيضاء" للمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي نواه باومباخ الذي استوحى المخرج أحداثه من رواية الضوضاء البيضاء الساخرة للكاتب دون ديليلو عام 1985 والتي تتحدث عن قصة عائلة بروفيسور تعرضت لكارثة من صنع الإنسان كما ذكر آدم درايفر الذي لعب الدور البطولة في الفيلم الذي سيعرض على منصة نتفلكس في نهاية العام.

وسيشارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان 23 فيلمًا للمنافسة على جائزة الأسد الذهبي وجائزة الأسود الفضية وستعلن لجنة التحكيم عن الفائزين بتاريخ 10 ديسمبر.

أوضح ألبرتو باربيرا المدير الفني للمعرض سابقا أنه لا توجد أفلام روسية في برنامج المهرجان بسبب عدم امتثالها للمعايير.

ورغم عدم وجود أفلام باللغة الروسية سيتم سماع اللغة الروسية عبر شاشات المهرجان، في قسم كلاسيكيات البندقية من بين روائع الماضي التسعة عشر المقدمة في نسخة مجددة، حيث سيتم تقديم أحد آخر الأفلام السوفيتية للمخرج الطاجيكي بختيور ودوينازاروف "الأخ" من العام 1991.

وسيرد اسم روسي في الملخص التوضيحي للفيلم الأخير للمخرج الكوري الجنوبي كيم كي دوك نداء الله ، الذي توفي بسبب فايروس كورونا عام 2020.

وسيقدم قسم نيو هورايزونز فيلم جالوت للكاتب والمخرج الكازاخستاني أديلكان يرزانوف الذي شارك في إنتاجه كل من كازاخستان وروسيا.

الأفلام التسعة في هذا القسم والتي تقام للمرة الثانية سيتم الحكم عليها من خلال تصويت الجمهور، وسيحصل الفائز في مثل هذه المسابقة غير الرسمية على جائزة من أرماني بيوتي أحد الرعاة الرئيسيين للمهرجان.

وسيشارك 18 فيلما أخر في المسابقة الثانية هورايزون كما وستعرض على هامش المسابقة أفلام وثائقية لأوليفير ستون وسيرجي لوزنيتسي وجانفرانكو روزي عن البابا فرانسيس.

ويجدر التنويه إلى أنه تم عرض رسالة فيديو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال المهرجان كما وأعربت مديرية مؤسسة بينالي البندقية للفنون والتي تستضيف المهرجان عن تضامنها الكامل مع أوكرانيا وإدانتها لما تقوم به روسيا.

المصدر: تاس