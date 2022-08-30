صفعة ويل سميث حاضرة.. كريس روك يرفض تقديم حفل جوائز الأوسكار العام القادم

كشف الممثل الكوميدي كريس روك، عن رفضه عرضا لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار ال95، العام المقبل.

وبحسب صحيفة الغارديان، قال كريس روك للجمهور أثناء تقديمة عرض "ستاند أب" بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية: إنه عُرض عليه العودة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2023، كمضيف بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح.

واعتبر روك خلال العرض الكوميدي الذي قدمه، أن العودة على مسرح الأوسكار ستكون مثل العودة إلى مسرح الجريمة، مشيرا إلى محاكمة جريمة قتل OJ Simpson ، والتي سجلت أن ليلة مقتل زوجة سيمبسون السابقة بدأت بتركها زوجا من النظارات في أحد المطاعم الإيطالية، وقال روك إن العودة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار سيكون بمثابة مطالبة نيكول براون سيمبسون "بالعودة إلى المطعم".

وأشار روك إلى أداء سميث كان كـ أدائه التمثيلي لشخصية الملاكم محمد علي في فيلم السيرة الذاتية علي عام 2001، والذي حصل سميث على أول ترشيحه لجائزة الأوسكار، وقال روك: "إنه أكبر مني، ولاية نيفادا لن تسمح بنزال بيني وبين ويل سميث."

وامتنعت أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم عن التعليق على تصريحات روك.

وكان قد منع مجلس الأكاديمية سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار أو أي من فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات، بعد أن قام بصفع الممثل كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير إثر تهكم روك على زوجته جادا سميث في الحفل.

قال الرئيس التنفيذي الجديد للأكاديمية بيل كرامر :"إنه ملتزم بوجود مضيف في العرض هذا العام بعد مسيرة استمرت ثلاث سنوات بدون شخصيات مركزية وكان "يبحث بالفعل عن بعض الشركاء الرئيسيين في ذلك".

وأضاف كرامر: "نريد المضي قدما والحصول على جوائز الأوسكار التي تحتفل بالسينما، هذا هو تركيزنا الآن ".

المصدر:theguardian