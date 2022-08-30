ميريام فارس ترد على هجوم فارس كرم.." كنت مفكرته محترم"

ردت الفنانة ميريام فارس على هجوم الفنان فارس كرم مشيرة إلى أنها لن تهبط إلى هذا المستوى وترد عليه.

وقالت فارس في لقاء مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي": "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

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وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، وكان الرد أنه بيعرف، بدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

وكان الفنان اللبناني فارس كرم قد هاجم الفنانة ميريام فارس، في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال صحفي حول بوستر حفلة السعودية التي تم إلغاؤها منذ ما يقارب الشهر.

وأوضحت ميريام أن حجم صورتها في البوستر الذي كان أكبر من صورة كرم، والذي أثار الجدل، ليست هي المسؤولة عنه وإنما الجهة المنظمة للحفل.

ليرد فارس كرم في لقاء تلفزيوني مع "أغاني أغاني": مش رح رد على نفسيات "محمضة"، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

المصدر:ذا انسايدر بالعربي