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RT العربية تتسلم جوائز The Telly Awards

الثقافة والفن

RT العربية تتسلم جوائز The Telly Awards
RT
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تسلّم فريق برنامج "كلاشينكوفا" في قناة RT العربية الجوائز التي فاز بها في مسابقة Telly Awards الدولية للفيديوهات والأعمال التلفزيونية في نيويورك الأمريكية.

وحصد برنامج "كلاشينكوفا. أسرار السلاح الروسي" أو The Kalashnikova Show  من تقديم آنا كنيشينكو على الفضية في فئة سلسلة البرامج الوثائقية في مسابقة The Telly Awards عام 2020 ، كما فاز بجائزة برونزية في المسابقة عام 2021 أيضا.

وتعتبر مسابقة  The Telly Awards التي أسست عام 1979 من بين أبرز المسابقات العالمية في مجال الفن التلفزيوني في العالم، وتعقد كل عام في نيويورك، ويختار الحكام فيها الأعمال المميزة من بين تلك التي يقدمها أكثر من 12000 مشارك من 50 دولة.

RT العربية تتسلم جوائز The Telly Awards
RT
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ويتحدث برنامج "كلاشينكوفا" عن القدرات القتالية والخصائص التقنية لأحدث أنواع السلاح الروسي وأشهرها عالميا، كما يزور فريق التصوير خلال حلقات هذا البرنامج، قواعد عسكرية سرية ويحضر مناورات لكافة أقسام الجيش، ويتواجد دائما في قلب الحدث على متن سفن حربية أو مروحيات عسكرية.

المصدر: RT

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