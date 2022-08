وفاة المخرج وصانع الرسوم المتحركة الشهير رالف إغلستون

نعت وسائل إعلام أمريكية المخرج وصانع الرسوم المتحركة الشهير رالف إغلستون الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 56 سنة.

ولد إغلستون في 18 أكتوبر 1965 في ولاية لويزيانا الأمريكية، ودرس في معهد كاليفورنيا للفنون، وما بين عامي 1988 و2022 عمل كرسام للرسوم المتحركة وكمخرج للأفلام القصيرة، ومنذ العام 1992 عمل مصمم إنتاج في استوديوهات Pixar الشهيرة.

إقرأ المزيد

فاز الفنان بجائزة الأوسكار عن فيلمه القصير (For the Birds)، وساهم في صناعة العديد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل Toy Story، و Toy Story، وتم التعاقد معه أثناء تطوير فيلم Toy Story الذي فاز بجائزة Annie Awardلأفضل إخراج فني، و عمل كمصمم إنتاج في فيلم Inside Out إذ حصل هذا الفيلم على جائزة Annie Award لأفضل تصميم إنتاج.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فارق الفنان الحياة بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

المصدر: وكالات