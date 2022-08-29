جوني ديب رجل فضاء تحت سقف حفل MTV VMAs

قدم جوني ديب سلسلة من المظاهر الغريبة والمفاجئة في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2022، مع عرض وجهه رقميا على التميمة الشهيرة للقناة.

وكان ظهور جوني ديب غريبا وفكاهيا، فبعد أن تم تقديم فقرات فنية لكل من جاك هارلو وليزو وفريجي، ظهر جوني ديب ببدلة رجل الفضاء فوق المسرح معلّق بين السماء والأرض، وعلق ممازحا جمهوره "هل تعلمون.. كنت بحاجة للعمل".

ويعد ظهور الممثل عودة واضحة إلى المجال العام، بعد فوزه في دعوى قضائية بملايين الدولارات ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وأعلن ديب خلال الحفل بشكل فكاهي أنه كان متاحا "لأعياد الميلاد، حفلات الزفاف، الاستيقاظ، أي شيء يحتاجه الجمهور"، وأضاف: "أنا أيضا طبيب أسنان".

وتم الإعلان مؤخرا عن استعداد ديب لإخراج فيلمه الطويل الأول منذ 25 عاما، عن الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من تأكيد ديب دوره الأول في البطولة منذ إعلانه كسب المعركة القانونية في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا في وقت سابق من هذا العام: دور الملك لويس الخامس عشر في الفيلم الفرنسي جان دو باري.

المصدر:theguardian