وفاة موسيقار إسبانيا الكبير مانولو سانلوكار

توفي الموسيقار وعازف الفلامنكو الشهير مانولو سانلوكار اليوم في إسبانيا عن عمر ناهز ال٧٦ عاما.

توفي سانلوكار ، وهو أحد أكثر الموسيقيين شهرة ، في مستشفى في خيريز دي لا فرونتيرا ، الأندلس ، بالقرب من مسقط رأسه ، سانلوكار دي باراميدا في جنوب إسبانيا. حيث أعلنت الأندلس الحداد ٣ أيام.

من بين العديد من الجوائز ، حصل مانولو على جائزة الموسيقى الوطنية الإسبانية في عام 2000. إلى جانب باكو دي لوسيا ، فيسينتي أميجو وتوماتيتو ، كان أحد أشهر عازفي الفلامنكو وكتب العديد من المقطوعات.

لم يكن معروفًا في أوروبا فحسب ، بل قدم عروضه في أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. كان للموسيقي اسم مسرحي اختاره في سن مبكرة تكريما لمسقط رأسه في وقت مبكر من حياته المهنية. كان اسمه الحقيقي مانويل مونوز ألكون.