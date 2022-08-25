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سفير الكويت يزور صاحب "الصوت الجريح" في أحد مستشفيات أبوظبي

الثقافة والفن

سفير الكويت يزور صاحب
الصورة ملتقطة من الفيديو
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زار جمال مبارك النصافي، سفير دولة الكويت في الإمارات الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، للاطمئنان عليه في أحد مستشفيات أبوظبي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو، يظهر فيه النصافي، خلال حديثه مع الفنان أثناء الزيارة، إذ تمنوا للفنان الشفاء العاجل، وأشادوا بمسيرة عطاءاته وتميز أخلاقه وسلوكه، حيث كتب أحدهم: "الله يسلمه من كل شر أبو خالد مطرب الذكريات الجميلة، وكل أغنية لها مكان ووقت خاص بها عند أغلب جمهوره".

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم عبد القادر لقب بالصوت الجريح في العام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت من جرح براني".

المصدر: "البيان"

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