سفير الكويت يزور صاحب "الصوت الجريح" في أحد مستشفيات أبوظبي

زار جمال مبارك النصافي، سفير دولة الكويت في الإمارات الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، للاطمئنان عليه في أحد مستشفيات أبوظبي.

سفير الكويت في الامارات جمال النصافي يزور الفنان الكبير #عبدالكريم_عبدالقادر للاطمئنان عليه في أحدى مستشفيات أبوظبي pic.twitter.com/SRiCUIcJW4 — عبدالكريم عبدالقادر (@a7wal_el3ashgen) August 24, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو، يظهر فيه النصافي، خلال حديثه مع الفنان أثناء الزيارة، إذ تمنوا للفنان الشفاء العاجل، وأشادوا بمسيرة عطاءاته وتميز أخلاقه وسلوكه، حيث كتب أحدهم: "الله يسلمه من كل شر أبو خالد مطرب الذكريات الجميلة، وكل أغنية لها مكان ووقت خاص بها عند أغلب جمهوره".

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم عبد القادر لقب بالصوت الجريح في العام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت من جرح براني".

المصدر: "البيان"