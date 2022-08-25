ورشة سينمائية روسية بصدد إخراج أول فيلم عن الحرب الفيتنامية

بدأت ورشة "غلوبوس" السينمائية الروسية العمل على إنتاج أول فيلم سينمائي روسي عن الحرب الفيتنامية.

وقال منتج الفيلم، إيغور غرينياكين:" نريد إنتاج أول فيلم روسي عن الحرب الفيتنامية، إذ أنه لا يعلم إلا القليل من الناس أن خبراءنا العسكريين أنقذوا عام 1965 سكان عاصمة فيتنام هانوي من الإبادة. وكنا نشاهد في الأعوام التالية الأفلام الأمريكية فقط عن فيتنام وهي أفلام لا بأس بها. لكنه حان الوقت للحديث عن مأثرة مواطنينا وإخراج فيلم سينمائي عنهم".

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وسيروي الفيلم، حسب المنتج السينمائي، قصة الضابطيْن السوفيتيين، فيودور إيلينيخ و بوريس موجايف اللذين يصلان فيتنام ليقوما بتدريب أفراد الدفاع الجوي الفيتنامي على استخدام الصواريخ السوفيتية خلال شهرين فقط.

وعمل الضابطان السوفيتيان في ظروف غياب المترجمين والطقس الحار المزعج والقصف الأمريكي المستمر الذي شاركت فيه 800 طائرة حربية. وقررا نهاية المطاف دخول المعركة ضد الأمريكيين فانتصرا فيها.

يذكر أن الفيلم "ليونسو" تولت ورشة "غلوبوس" السينمائية الروسية إنتاجه وإخراجه بالتعاون مع القناة التلفزيونية الروسية والسلطات الفيتنامية.

المصدر: تاس